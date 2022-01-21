Коронавирус хоть и будет продолжать мутировать, но вскоре может стать «сезонным» заболеванием, заявил инфекционист ФМБА. По словам доктора медицинских наук Владимира Никифорова, после «омикрона» пандемия COVID-19 может завершиться. При этом вирус останется в популяции наравне с гриппом и ОРВИ.

«Конечно, вирус будет продолжать мутировать, он никуда не денется, но другое дело, что пандемия, по идее, должна закончиться, а вирус останется в популяции, как и все остальные вирусы, как вирус гриппа, аденовирус, риновирус», – сказал он в беседе с РИА Новости.