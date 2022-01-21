Песков: Путин и Собянин не обсуждали введение локдауна в Москве

Мэр и президент очень подробно говорили о коронавирусе, но о введении нокдаун в столице речи не шло. «Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло. Приобретенный опыт работы в условиях приходящих и уходящих волн позволяет не акцентироваться на локдаунах», — сказал журналистам пресс-секретарь Кремля на ежедневном брифинге с журналистами.
2022-01-21T13:06:02+03:00
2022-01-21T13:06:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 21 января 2022
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