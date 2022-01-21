Песков: Надеемся, что признание «Спутника V» ВОЗ состоится в обозримой перспективе

Это заявил пресс-секретарь президента РФ на ежедневном бриффинге с журналистами.

«Надеемся, что признание «Спутника V» ВОЗ состоится в обозримой перспективе», — ответил Песков. «Действительно ведется работа с ВОЗ, завершена работа по составлению всех необходимых документов, которых не хватало», — добавил он.

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против нового омикрон-штамма доказана и очевидна, уверен Дмитрий Песков. «Есть определенный процент, не больше 5-6%, тех, кто болеют с прививками. Но в целом эффективность особенно «Спутника V» против «омикрона» доказана, и она очевидна».

При этом Песков не исключил отсрочки выступления Путина с посланием в случае осложнения ситуации с коронавирусом. По его словам, правительство работает сейчас в гибридном формате. «Конечно, мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень кривой

очередной волны (эпидемии коронавируса), если это будут пиковые значения, то, наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какой-то время подождать. Там, пару недель», — сказал Песков журналистам.