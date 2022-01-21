Песков: В нынешней напряженной ситуации в Донбассе следует избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию

В нынешней напряженной ситуации в Донбассе следует избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию, – Песков об инициативе по признанию ДНР и ЛНР. По его словам, сейчас нужно ответственно подходить к этому вопросу, а не «зарабатывать политические очки на такой тонкой материи».
2022-01-21T12:37:04+03:00
2022-01-21T12:37:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:37, 21 января 2022
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