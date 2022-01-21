Песков: В нынешней напряженной ситуации в Донбассе следует избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию

В нынешней напряженной ситуации в Донбассе следует избегать шагов, которые могут спровоцировать эскалацию, – Песков об инициативе по признанию ДНР и ЛНР. По его словам, сейчас нужно ответственно подходить к этому вопросу, а не «зарабатывать политические очки на такой тонкой материи».