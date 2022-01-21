Около трети россиян отказались от наличных денег и перешли на безналичные платежи. Согласно опросу Visa, 29% россиян не используют наличные, тогда как в среднем по миру этот показатель достигает 16%.

83% опрошенных россиян готовы полностью отказаться от наличных в ближайшие 10 лет, а 35% респондентов планируют чаще пользоваться безналичными платежами уже в этом году. 36% опрошенных отказались от посещения магазинов, в которых нет безналичной оплаты.

При этом 39% респондентов признались, что привычка расплачиваться картой появилась у них во время пандемии коронавируса.