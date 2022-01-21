МИД РФ: Россия оставляет за собой право выработать действия по своей безопасности в зависимости от реакции США и НАТО

«Ожидаем, что США и НАТО положат «на бумагу» свой ответ на российскую инициативу. Есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость не «заматывать» этот вопрос. В любом случае отставляем за собой право выработать дальнейший алгоритм действий по обеспечению интересов безопасности России в зависимости от реакции США и НАТО на наши предложения», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ. По мнению Министерства, отношения России и Соединенных Штатов подошли к опасной критической черте, и если политика США останется без изменений, РФ будет жестко противодействовать в рамках встречного сдерживания враждебных действий Вашингтона.