Лавров: Россия не возражает против участия Соединенных Штатов в процессе мирного урегулирования ситуации на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не возражает против участия Соединенных Штатов в процессе мирного урегулирования ситуации на Украине, если Вашингтон повлияет на выполнение Киевом Минских соглашений.

«До 2018 года мы поддерживали достаточно конструктивные контакты с США, понимая, что они обладают существенным влиянием на Киев и могут побудить его к выполнению Минских договоренностей. Не возражаем против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас. Разумеется, при том понимании, что его участие принесет положительную «добавочную стоимость», в первую очередь в плане побуждения Киева выполнить в полном объеме свои обязательства по Минским соглашениям, включая предоставление особого статуса Донбассу», — заявил глава МИД.

При этом Лавров отметил, что сейчас «отношения России и Соединенных Штатов подошли к опасной критической черте». По его словам, Вашингтону пора понять, что политика сдерживания Москвы и Пекина не имеет хороших перспектив для США.