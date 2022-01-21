Лавров призвал ЕС ко взаимному признанию ковидных сертификатов

По его мнению, неполитизированный диалог Минздравов РФ и ЕС — главное условие продвижения процесса признания ковидных сертификатов. «Контакты с Евросоюзом по вопросу о взаимном признании цифровых ковидных сертификатов осуществляются по линии Минздрава и Минцифры России. МИД России оказывает экспертно-консультативное сопровождение данного процесса», — заявил министр иностранных дел РФ. Совместная работа в интересах облегчить поездки граждан России и стран Евросоюза.
2022-01-21T11:36:37+03:00
2022-01-21T11:36:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:36, 21 января 2022
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