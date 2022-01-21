Лавров призвал ЕС ко взаимному признанию ковидных сертификатов

По его мнению, неполитизированный диалог Минздравов РФ и ЕС — главное условие продвижения процесса признания ковидных сертификатов. «Контакты с Евросоюзом по вопросу о взаимном признании цифровых ковидных сертификатов осуществляются по линии Минздрава и Минцифры России. МИД России оказывает экспертно-консультативное сопровождение данного процесса», — заявил министр иностранных дел РФ. Совместная работа в интересах облегчить поездки граждан России и стран Евросоюза.