Россия, Иран и Китай сегодня начнут совместные военно-морские учения

Вооруженные силы стран планируют отработать несколько совместных маневров, в том числе стрельбу по мишеням, освобождение захваченного судна и спасение экипажа горящего корабля. Учения, которые начнутся в северной части Индийского океана, проводятся для укрепления защиты международных торговых путей от террористов. Ранее сообщалось, что на этой неделе три российских корабля прибыли в иранский порт, расположенный на юго-востоке страны. Ракетный крейсер, противолодочный корабль и большой морской танкер выдвинулись в путь из Владивостока до места учений еще в конце прошлого года. Планировалось, что во время плавания они посетят Сейшельские Острова и ряд других стран.

Китай, Иран и Россия не впервые проводят совместные военно-морские учения. Это вызывает беспокойство у Соединенных Штатов. Ранее в Вашингтоне сообщали, что планируют наблюдать за процессом.