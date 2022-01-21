Бельгийка Зара Резерфорд завершила кругосветное путешествие и побила мировой рекорд

Она стала самой молодой женщиной, совершившей одиночный полет вокруг Земли. 19-летняя девушка преодолела 52 тысячи километров, посетила 41 страну и 5 континентов. Путешествие на сверхлегком самолете «Акула» заняло у нее 155 дней. Резерфорд хотела уложиться в три месяца, но не учла погодные условия и бюррократические вопросы, из-за которых время полета увеличилось почти на два месяца.