Бельгийка Зара Резерфорд завершила кругосветное путешествие и побила мировой рекорд

Она стала самой молодой женщиной, совершившей одиночный полет вокруг Земли. 19-летняя девушка преодолела 52 тысячи километров, посетила 41 страну и 5 континентов. Путешествие на сверхлегком самолете «Акула» заняло у нее 155 дней. Резерфорд хотела уложиться в три месяца, но не учла погодные условия и бюррократические вопросы, из-за которых время полета увеличилось почти на два месяца.
2022-01-21T11:00:03+03:00
2022-01-21T11:00:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:00, 21 января 2022
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