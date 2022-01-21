Московские вузы с марта могут вернуться к очному формату обучения

Вопрос обсуждался на заседании Совета ректоров Москвы. Студенты вернутся в учебные заведения, как только нормализуется эпидемиологическая обстановка, рассказал ТАСС ректор РосНОУ Владимир Зернов. По его словам, в скором времени коронавирус может стать «таким же заболеванием, как привычный нам грипп».

«Самое позднее к началу марта вузы вернутся в штатный режим работы. Откуда такой оптимистичный прогноз? Эксперты говорят о том, что в течение нескольких месяцев ковид станет таким же заболеванием, как привычный нам грипп. Единственное, что прививаться от него надо будет чаще, чем от гриппа. И это вселяет надежду на то, что мы победим пандемию», — заявил Зернов.