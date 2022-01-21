Токаев призвал правительство пересмотреть карантинные меры

Глава Казахстана объявил это на встрече с крупными бизнесменами. «Зачем душить малый и средний бизнес и практически создавать неравные условия в экономике?», – сказал он. Токаев отметил, что массовые протеста обнажили ряд социальных проблем, включая сильный разрыв между богатыми и бедными. Токаев подчеркнул, что в стране нужны реальные реформы.