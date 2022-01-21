Зюганов: Признание Россией ЛНР и ДНР приведет к установлению мира в Донбассе

Лидер КПРФ заявил, что за мирное решение конфликта. В интервью «Эху Москвы» Геннадий Зюганов заявил, что признание самопровозглашенных республик " решит их проблемы. Вот признали Южную Осетию — никто не стреляет, признали Абхазию — никто не стреляет, признали Приднестровье — никто не стреляет. Поэтому решение нормальное". Решение поможет быстро приблизить мир, добавил он.

Ранее Вячеслав Володин анонсировал консультации по поводу инициативы КПРФ признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.