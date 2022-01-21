Министр экономики Германии: ФРГ будет выплачивать компенсацию, если «Северный поток – 2» не будет отвечать праву ЕС

Такое мнение высказал Роберт Хабек в интервью журналу «Шпигель». «Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами», — сказал политик.