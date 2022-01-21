Генассамблея ООН приняла резолюцию, отвергающую отрицание Холокоста

Организация объединенных наций призвала компании, ведущие соцсети, предотвращать распространение дезинформации относительно истории Холокоста. «Эта инициатива была выдвинута совместно Израилем и Германией и проистекает из взаимной озабоченности резким ростом отрицания, искажения и ревизионизма Холокоста», – заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.