Генассамблея ООН приняла резолюцию, отвергающую отрицание Холокоста

Организация объединенных наций призвала компании, ведущие соцсети, предотвращать распространение дезинформации относительно истории Холокоста. «Эта инициатива была выдвинута совместно Израилем и Германией и проистекает из взаимной озабоченности резким ростом отрицания, искажения и ревизионизма Холокоста», – заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.
2022-01-21T09:46:12+03:00
2022-01-21T10:05:54+03:00
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09:46, 21 января 2022
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