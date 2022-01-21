Вице-премьер РФ Чернышенко: Туристическая отрасль в России восстановилась на 87%

Такая цифра была названа в сравнении с допандемийным периодом. Внутренние перелеты за 2021 год совершило 89 млн пассажиров. «Большой вклад в это внесли меры государственной поддержки», — заявил зампред правительства. Чернышенко надеется, что правительственная поддержка продолжит помогать росту путешествий по России, а туристическая отрасль не только восстановится, но и превысит доковидные показатели.
2022-01-21T09:26:16+03:00
2022-01-21T10:06:43+03:00
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09:26, 21 января 2022
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