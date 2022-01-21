Вице-премьер РФ Чернышенко: Туристическая отрасль в России восстановилась на 87%

Такая цифра была названа в сравнении с допандемийным периодом. Внутренние перелеты за 2021 год совершило 89 млн пассажиров. «Большой вклад в это внесли меры государственной поддержки», — заявил зампред правительства. Чернышенко надеется, что правительственная поддержка продолжит помогать росту путешествий по России, а туристическая отрасль не только восстановится, но и превысит доковидные показатели.