Глава МИД Австралии исключила возможность прямой военной помощи Украине

Об этом в пятницу сообщила министр иностранных дел Марис Пейн. «Австралия будет готова рассмотреть запросы [о помощи] в тех областях, где мы могли бы помочь Украине. Чтобы было ясно, речь идет не о прямой военной поддержке. С точки зрения Австралии, это не обсуждается», — сказала министр. При этом она отметила, что «никаких официальных запросов» власти Австралии пока не получали.
2022-01-21T09:23:05+03:00
2022-01-21T10:07:57+03:00
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09:23, 21 января 2022
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