Глава МИД Австралии исключила возможность прямой военной помощи Украине

Об этом в пятницу сообщила министр иностранных дел Марис Пейн. «Австралия будет готова рассмотреть запросы [о помощи] в тех областях, где мы могли бы помочь Украине. Чтобы было ясно, речь идет не о прямой военной поддержке. С точки зрения Австралии, это не обсуждается», — сказала министр. При этом она отметила, что «никаких официальных запросов» власти Австралии пока не получали.