Минобороны РФ объявило, что отправило два дивизиона С-400 с Дальнего Востока на учения в Белоруссию

Подразделения ПВО отправляются на незнакомые полигоны в Белоруссию по железной дороге и своим ходом. «Два дивизиона зенитных ракетных

комплексов С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.