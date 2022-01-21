Toyota 21 января останавливает производство из-за новой вспышки коронавируса

Toyota Motor с 21 по 24 января останавливает работу 21 производственной линии на 11 заводах Японии. Это усугубит проблемы нехватки комплектующих деталей. По мнению экспертов, остановка производства приведет к тому, что Toyota Motor не произведет в январе порядка 47 тыс. автомобилей. Производство останавливается из-за случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса работников заводов.

Несмотря на то, что в начале 2022 Toyota впервые обогнала General Motors по продажам автомобилей на рынке США, из-за пандемии придется пересмотреть планы в сторону сокращения выпуска автомобилей.