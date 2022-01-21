Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует сегодня встретиться в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым

Вашингтон обеспокоен прибытием российских военных в Белоруссию на фоне сообщений о готовящемся вторжении на Украину. Главы внешнеполитических ведомств США и России планируют обсудить пути дипломатического урегулирования ситуации, несмотря на то, что в Кремле отрицают наличие планов вооруженного конфликта на российско-украинской границе. Все обвинения в возможной эскалации ситуации Москва называла необоснованными. Однако в Белом доме указывают, что проведения совместных учений России и Белоруссии дает дополнительную возможность вторжения на Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров намерен выяснить, действительно ли в Кремле готовы решать вопросы безопасности в Европе. Одним из признаков такого подхода, по мнению Вашингтона, может стать снижение численности вооруженных сил рядом с украинской границей. При этом переговоры, запланированные на сегодня в Женеве, пройдут после визита Блинкена в Киев.

В российском МИДе никак не прокомментировали темы встречи и отметили, что ее проведение пока прорабатывается.