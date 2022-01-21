В Новосибирске установили бюст генпрокурора СССР Романа Руденко

Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу. Руденко возглавил Генпрокуратуру в последний год сталинских репрессий, в 1953-м, и пробыл на этом посту до своей смерти в 1981-м, а до того выступал главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском трибунале.
2022-01-21T08:16:00+03:00
2022-01-21T08:16:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:16, 21 января 2022
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