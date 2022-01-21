Британская продюсерская компания Space Entertainment Enterprise объявила о планах запустить киностудию в космосе.

Основатели компании — российские предприниматели Дмитрий и Елена Лесневские. Студию они хотят собираются открыть на орбитальном модуле американской компании Axiom Space. Примерные сроки реализации проекта – конец 2024-го года. Финансовые параметры не разглашаются.

В прошлом году корпорация Роскосмос впервые в истории сняла художественный фильм на МКС – «Вызов». Сейчас картина находится на стадии монтажа.