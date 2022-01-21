На Олимпиаде в Пекине для болельщиков введут ковидные ограничения

На трибунах запретят есть, вступать в контакт с другим человеком и собираться в группы. А зрителю перед посещением стадиона нужно надеть маску, сделать бустерную прививку, предоставить два отрицательных ПЦР-теста.
Игры начнутся 4 февраля
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На трибунах запретят есть, вступать в контакт с другим человеком и собираться в группы. А зрителю перед посещением стадиона нужно надеть маску, сделать бустерную прививку, предоставить два отрицательных ПЦР-теста.
Игры начнутся 4 февраля