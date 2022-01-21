МИД Казахстана: резолюция Европарламента предвзята, ее принятие неприемлемо до оглашения итогов расследования

По мнению республиканского ведомства, резолюция Европейского парламента основана на необъективных выводах, а ее принятие и вовсе неприемлемо до оглашения результатов официального расследования. Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, призывающую привлечь к расследованию обстоятельств протестов международное сообщество, а также ввести санкции против ряда казахстанских чиновников. По утверждению Европарламента, в ходе январских беспорядков в Казахстане неоднократно нарушались права человека.