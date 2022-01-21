В России появится закон о снижении ипотечной ставки

Министерство финансов РФ разработает закон о снижении ипотечной ставки для благонадежных заемщиков. Единому институту развития в жилищной сфере откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации. Это облегчит процесс выпуска ипотечных облигаций для кредитных организаций, что, в свою очередь, может увеличить объем свободных средств в банковской сфере. Соответствующий законопроект могут внести в Госдуму в феврале 2023 года.
2022-01-21T04:56:14+03:00
2022-01-21T04:58:37+03:00
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04:56, 21 января 2022
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