В России появится закон о снижении ипотечной ставки

Министерство финансов РФ разработает закон о снижении ипотечной ставки для благонадежных заемщиков. Единому институту развития в жилищной сфере откроют доступ к кредитным историям заемщиков при секьюритизации. Это облегчит процесс выпуска ипотечных облигаций для кредитных организаций, что, в свою очередь, может увеличить объем свободных средств в банковской сфере. Соответствующий законопроект могут внести в Госдуму в феврале 2023 года.