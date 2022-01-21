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04:12, 21 января 2022

В Африке испортились почти 3 млн доз вакцин от коронавируса

Это признали в Африканских центрах по контролю и профилактике заболеваний. Их директор Джон Нкенгасонг рассказал на виртуальном брифинге, который транслировался на сайте Африканского союза, что все эти вакцины были пожертвованы различным государствам континента от правительств развитых стран. На момент поставки они имели срок годности от 3 до 6 месяцев. Из-за проблем с условиями хранения при транспортировке их аэропортов вглубь стран, особенно в сельские районы, все эти вакцины не успели вовремя использовать.
Всего за время пандемии Африка получила в дар более полумиллиарда доз.


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