ТАСС: Бывший топ-менеджер ВЭБ Ильгиз Валитов обвиняется в растрате похищенных у банка 10 млрд рублей

Фигурантами дела о растрате также являются еще два человека: бывший заместитель председателя правления ВЭБ Анатолий Балло и бизнесмен из Хабаровского края Александр Лепихов, — передает ТАСС со ссылкой на источники.



Кроме того, в отношении Анатолия Балло и Александра Лепихова материалы дела выделены в отдельное производство и уже слушаются в суде.

Источник уточнил, что Мещанский суд Москвы в этом году приступил к рассмотрению дела в отношении Балло и Лепихова. Подсудимые более полугода находятся в СИЗО и настаивают на своей невиновности.