Минздрав Аргентины рассматривает возможность прививать подростков «Спутником»

Ранее власти страны договорились о поправке к контракту с «Pfizer», которая позволит получить вакцины для детей младше 5 лет в случае одобрения препарата. То же самое планируется сделать со «Спутником».

Сейчас в Аргентине от коронавируса прививают детей от трех лет. Для этого применяется препарат китайской компании Sinopharm. Подростков от 12 лет

также разрешено прививать вакцинами Pfizer и Moderna. По данным Минздрава Аргентины,как минимум одну дозу вакцины получили 86% подростков и 70% детей от трех до 11 лет.