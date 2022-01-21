В Йемене был убит соратник Усамы бен Ладена в результате авиационного удара США

Аналитический портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность джихадистов в Сети*, сообщил, что Абу Амир аль-Хадрами, полевой командир, соратник «террориста номер один» Усамы бен Ладена, был убит в ходе воздушного налета США в Йемене.
2022-01-21T02:14:00+03:00
2022-01-21T02:14:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2968646-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:14, 21 января 2022
* Террористическое сообщество «Сеть» - террористическая организация, запрещённая в России.
Загрузка комментариев...