В Йемене был убит соратник Усамы бен Ладена в результате авиационного удара США

Аналитический портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность джихадистов в Сети*, сообщил, что Абу Амир аль-Хадрами, полевой командир, соратник «террориста номер один» Усамы бен Ладена, был убит в ходе воздушного налета США в Йемене.

* Террористическое сообщество «Сеть» - террористическая организация, запрещённая в России.