Новую сторублевую купюру представят в ближайшие месяцы или даже недели,

На лицевой стороне банкноты останется Москва, но изменятся дизайн и изображения на тыльной стороне.

Обновление серии рублевых банкнот началось с выпуска купюр в 200 и 2000 рублей, посвященных Крыму и Дальнему Востоку, соответственно. Как предполагается, в следующем году поступят в оборот новые купюры в 1 и 5 тысяч рублей, в 2024-м – новая пятисотрублевка, а в 2025-м – новые 50 рублей. На всех купюрах достоинством от 500 рублей помимо общего дизайна, сменятся изображенные города.