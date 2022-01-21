Для Евросоюза важно, чтобы Россия и Украина провели прямые переговоры

Вена считает необходимым для избежания возможного военного конфликта между Россией и Украиной провести прямые переговоры двух стран. Общее мнение ЕС выразил канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире телеканала «Пульс 24». Встреча может быть проведена в нормандском формате с участием Германии и Франции.
2022-01-21T00:46:54+03:00
2022-01-21T00:46:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:46, 21 января 2022
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