Для Евросоюза важно, чтобы Россия и Украина провели прямые переговоры

Вена считает необходимым для избежания возможного военного конфликта между Россией и Украиной провести прямые переговоры двух стран. Общее мнение ЕС выразил канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире телеканала «Пульс 24». Встреча может быть проведена в нормандском формате с участием Германии и Франции.