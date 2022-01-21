Z Архив новостей новости
5 4 6 299
00:46, 21 января 2022

Для Евросоюза важно, чтобы Россия и Украина провели прямые переговоры

Вена считает необходимым для избежания возможного военного конфликта между Россией и Украиной провести прямые переговоры двух стран. Общее мнение ЕС выразил канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире телеканала «Пульс 24». Встреча может быть проведена в нормандском формате с участием Германии и Франции.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Европа — континент, подчинённый чужой воле Европа — это и наш континент, который у нас пытаются отобрать. Мы, как бы это кого-то сейчас ни удивило, несём в себе прообраз будущей Европы — самостоятельной, самодостаточной, не разобщенной, не лицемерной и по-настоящему единой…

5 144 6 12876 17.01
Новости

Путин присвоил главе «Газпрома» Миллеру звание Героя труда Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации…

5 76 6 6979
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Министр иностранных дел Канады и «павшие в войне с Россией» Мелани Жоли в должности с конца октября, всего несколько месяцев. И вот она приезжает в Киев, преклоняет колени перед фотографиями бойцов внутриукраинского конфликта…

5 92 6 11087 20.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Хайп» на теме «российской агрессии» СБУ мало Бабченко и Гордона. Теперь у них в агентах американская газета New York Times. Через неё «источник» из этой фантазийной структуры продвинул очередную «сенсацию» — якобы эвакуируется российское посольство в Киеве…

5 120 6 14822 18.01
Новости

США будут считать вторжением на Украину любое пересечение ее границ российскими войсками Москва заплатит даже в том случае, если будет действовать не только военными, но и иными методами, — с таким пояснением выступил сегодня президент США Джо Байден….

5 48 6 5994
Новости

«Спутник V» показал вирусонейтрализующую активность против «омикрона» в два раза выше, чем Pfizer «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса благодаря формированию высокого уровня антител…

5 40 6 5191
Новости

В России выросло число противников преподавания основ религии в школах, — «Левада-центр»* Также возросло число людей, считающих считающих влияние РПЦ на государственную политику слишком большим…

5 48 6 6545
Новости

Центробанк предложил запретить в России выпуск, майнинг, а также обращение криптовалют Регулятор отметил, что использование криптовалюты в стране может создать риск для рубля…

5 62 6 8554
Голосование
3602066
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Анналена Бербок, глава МИД ФРГ, возглавляла Россию? («48 минут»)
5 45 6 6580 17.01
Новости

Посол России в ЦАР: расследование гибели российских журналистов в ЦАР намерены довести до конца Посол сказал, что журналистов убили боевики одной из повстанческих группировок…

5 126 6 25922
Новости

МИД РФ: Самолеты Великобритании на протяжении нескольких дней завозят вооружение на территорию Украины Было доставлено около 460 тонн вооружения…

5 64 6 10007
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Экономические новости нашего аула. Гречка сошла с ума Я не знаю, откуда они берут официальную инфляцию в 8-10%, но то, что большинство россиян видит на полках в магазинах, это за гранью выживания многих российских семей…

5 50 6 8376 20.01
Блоги

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы Первое место в одиночном катании выиграла Камилла Валиева, второе место у Анны Щербаковой, третье место заняла Александра Трусова…

5 64 6 11067 15.01
Блоги

Вячеслав Володин: «У России есть чем постоять за себя, не доводите до таких аргументов» Что вы потрясаете санкциями? Они никого не пугают, только разрушают отношения. Дальше — пропасть…

5 173 6 29696 14.01
Новости

Американские конгрессмены, по данным прессы, предлагают ввести санкции против российских чиновников Газета The Washington Post утверждает, что речь идет, в том числе, о пресс-секретаре президента Дмитрии Пескове, главе правительства Михаиле Мишустине и столичном мэре Сергее Собянине…

5 49 6 8586
Блоги

«Россия ни на кого не собирается нападать» Комментарий посольства России в США…

5 96 6 17536 19.01

Популярное за неделю

Новости

Любовь Соболь заявила, что сотрудница «Навальный LIVE», ее соратница Ключникова передавала информацию спецслужбам Сама Ключникова это отрицает…

5 49 6 35350
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это главная проблема всех диктаторов — вот эти нехорошие террористы, которые составляют народ. Потому что только с виду кажется, что народ голосует за все, что сказали, и вместо головы у него зомбоящик…

5 41 6 85700 15.01
#слушать 51:35 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3602066
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Анналена Бербок, глава МИД ФРГ, возглавляла Россию? («48 минут»)
5 45 6 6589 17.01
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Казахстанские уроки для Путина Властям всегда выгодно представлять протестующих погромщиками, поэтому, скорее всего, в Казахстане имели место и откровенные провокации со стороны провластных структур…

5 34 6 238360 17.01
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путин, Назарбаев, НАТО, верблюд и приближение войны Путин, Назарбаев, НАТО, верблюд и приближение войны Я бы не рекомендовал утешаться тем, что это декларируется фриками одноразового использования, которых в «час Х» в спецбункер Путина все равно не возьмут. Эта публика несамостоятельная и всегда получает четкие указания…

5 41 6 94069 17.01
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9397886
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5143124

Сегодня в эфире