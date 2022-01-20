США дали разрешение прибалтийским странам поставлять на Украину оружие американского производства

Госдеп США разрешил странам Балтии поставлять Украине противотанковые комплексы Javelin и зенитные ракеты Stinger, сообщает издание Reuters, ссылаясь на информированный источник. «Соединенные Штаты и их союзники и партнеры объединяются, чтобы ускорить оказание помощи Украине в области безопасности», — заявили в Белом доме.