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23:28, 20 января 2022

США дали разрешение прибалтийским странам поставлять на Украину оружие американского производства

Госдеп США разрешил странам Балтии поставлять Украине противотанковые комплексы Javelin и зенитные ракеты Stinger, сообщает издание Reuters, ссылаясь на информированный источник. «Соединенные Штаты и их союзники и партнеры объединяются, чтобы ускорить оказание помощи Украине в области безопасности», — заявили в Белом доме.


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