«Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала санкции США против двух своих членов «актом политического террора»

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала адресные санкции США против двух своих членов «актом международного политического террора». В партии выразили уверенность, что введение санкций стало результатом «личных договоренностей» Зеленского с представителями США.

Ранее Минфин США внес в санкционные списки четырех физических лиц в связи с «причиняющими вред действиями РФ за рубежом». Это граждане Украины: Тарас Козак, Олег Волошин — депутаты от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь»; экс-депутат Владимир Олейник («Партия Регионов») и Владимир Сивкович (бывший вице-премьер Украины).