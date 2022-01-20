США будут считать вторжением на Украину любое пересечение ее границ российскими войсками. Москва заплатит даже в том случае, если будет действовать не только военными, но и иными методами. С таким пояснением выступил сегодня президент США Джо Байден.

Выступать с прояснениями по итогам вчерашней пресс-конференции Джо Байдена Белому Дому пришлось еще накануне, после того как пресса истолковала его заявление как то, что «небольшое вторжение» России в Украину не повлечет сурового ответа со стороны США. Сегодня Байден сам выступил с прояснениями. «Я был абсолютно честен с президентом Путиным, — заявил американский президент. — У него нет недопонимания. Если какое-либо — любое — российское подразделение перейдет границу Украины, это будет вторжением. И это будет встречено жестким и скоординированным экономическим ответом, который мы подробно обсудили с нашими союзниками, а также очень четко изложили для президента Путина». Если Владимир Путин решит вторгнуться в Украину, добавил Байден, «Россия заплатит высокую цену».

Также президент США подчеркнул, что и другая агрессия России — военизированные тактики, атаки в серой зоне и действия российских солдат, не одетых в российскую форму, будут иметь последствия — США и союзники используют «весь спектр имеющихся в нашем распоряжении инструментов», заявил Джо Байден.

Сегодня же Госдепартамент США одобрил запрос Латвии, Литвы и Эстонии на поставки американских противотанковых ракет и других вооружений Украине.