Байден заявил о необходимости США быть готовыми дать ответ в случае невоенных действий РФ против Украины

США и союзники должны быть готовы к принятию мер в отношении России в случае невоенных действий РФ против Украины, — заявил президент США Джо Байден. Говоря о возможности вторжения на Украину, Байден сказал: «Это не единственный сценарий, к которому мы должны быть готовы».
2022-01-20T21:36:54+03:00
2022-01-20T21:36:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:36, 20 января 2022
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