Байден заявил о необходимости США быть готовыми дать ответ в случае невоенных действий РФ против Украины

США и союзники должны быть готовы к принятию мер в отношении России в случае невоенных действий РФ против Украины, — заявил президент США Джо Байден. Говоря о возможности вторжения на Украину, Байден сказал: «Это не единственный сценарий, к которому мы должны быть готовы».