«Комитет против пыток»: Неизвестные похитили супругу экс-федерального судьи Янгулбаева из квартиры в Нижнем Новгороде

Неизвестные похитили супругу экс-федерального судьи Сайди Янгулбаева из квартиры в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь правозащитной организации «Комитет против пыток» Наталья Курекина.

«По словам моих коллег, которые находятся в квартире Сайди Янгулбаева, они договорились с одним из полицейских, что тот выйдет и пропустит в квартиру следователя, чтобы они могли обсудить происходящее. Когда дверь открылась, вместо того, чтобы зашел один человек, вломились 7-8 крепких парней, раскидали в отдельную комнату моих коллег, сотрудников «Комитета против пыток», и адвоката. При этом адвоката Сергей Бубенца ударили по лицу и избили до потери сознания Зарему и Сайди. Зарему из квартиры просто выволокли, при этом не взяли ее верхнюю одежду, не взяли инсулин, она диабетик, ее жизни угрожает опасность и на машине уехали. Мы не знаем, приедут ли они снова за Сайди. Пока что мои коллегии адвокат Сайди находятся в его нижегородской квартире», — сказала она.

Н.Курекина добавила, что «Комитет против пыток» скорее всего будет «подавать срочное обращение в ЕСПЧ по 39 правилу».

Ранее юрист северокавказского филиала «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев сообщил похищении своих родственников в Чечне.