«Комитет против пыток»: Неизвестные пытаются попасть в квартиру судьи Янгулбаева, чтобы увезти его в Чечню

Неизвестные пытаются попасть в квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде, чтобы увезти его в Чечню. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь правозащитной организации «Комитет против пыток» Наталья Курекина.

«В нижегородскую квартиру федерального судьи Сайди Янгулбаев пытаются попасть неизвестные люди, они представляются сотрудниками полиции, при этом около дома припаркована машина с чеченскими номерами. Сайди Янгулбаев — федеральный судья и отец Абубакара Янгулбаева, это наш бывший сотрудник, юрист «Комитета против пыток» в Северо Кавказском отделении. Ранее Абубакар сообщал об исчезновении своих родственников в Чечне и незадолго до Нового года в его квартире в Пятигорске прошел обыск, его допрашивали сотрудники полиции. Около дома Сайди находится адвокат, люди, которые представляются сотрудниками полиции, показали постановление о приводе Сайди Янгулбаева и его супруги в Чечню в качестве свидетелей, но при этом не позволили скопировать это постановление. Мы не знаем, сколько точно человек там находится», — сказала она.

Н.Курекина сообщила, что к месту происшествия обещали приехать силовики. «Сайди Янгулбаев сообщил в дежурную часть Нижегородского местного управления ФСБ о том, что в квартиру пытаются проникнуть неизвестные, мы ожидаем приезда сотрудников ФСБ», — заключила она.