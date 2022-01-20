МВД предъявило обвинение в мошенничестве замминистру транспорта Владимиру Токареву

Его подозревают в причастности к хищениям у компании «СпецТрансСтрой» и мошенничеству в особо крупном размере, — сообщает ведомство. Хорошевский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В служебном кабинете чиновника и у него дома прошли обыски, изъяты цифровые носители и документы. Расследование данного дела находится на контроле у руководства следственного департамента МВД.

О задержании Токарева сообщали накануне информагентства со ссылкой на источники. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, подтвердили в МВД. В случае признания вины ему может грозить до 10 лет заключения.