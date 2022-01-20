Комик Идрак Мирзализаде продал свое аннулированное свидетельство, разрешающее пребывание в стране, за 15 тысяч долл.

Выдворенный из России комик Идрак Мирзализаде продал свое аннулированное свидетельство, разрешающее пребывание в стране, за 15 тысяч долларов. Видео аукциона опубликовал телеграм-канал Mash.

Изначально артист выставлял на продажу только электронную версию документа, однако, в итоге, согласился отдать и бумажную. Лот достался одному из зрителей его концерта на Бали. В конце августа МВД объявило гражданина Белоруссии Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным в России после его шутки в ютьюбе о русских.