Петербургский суд заочно арестовал бывшего директора певца Игоря Талькова

Менеджера обвиняют в убийстве известного российского музыканта.

Бывший директор певца Игоря Талькова Валерий Шляфман объявлен в международный розыск. В Петербурге ему уже выбрали меру пресечения в виде ареста на два месяца. Однако, как пояснил следователь, процесс осложняется одним фактом. Шляфман безвыездно проживает в Израиле с того момента, как тридцать лет назад покинул Россию.

Дело в том, что в 1991 году во Дворце спорта «Юбилейный» проходил концерт известных отечественных исполнителей. Перед выходом на сцену между Игорем Малаховым, который представлял интересы одной из исполнительниц, и певцом Игорем Тальковым произошла ссора из-за очередности выступлений музыкантов. Малахов выхватил револьвер, но охрана Талькова вовремя повалила его на землю. Как считает следствие, Шляфман отобрал у него пистолет и выстрелил. Однако попал не в Малахова, а в Талькова. Певец скончался на месте.

Отметим, что до отъезда из России Шляфман препятствовал следствию, давал ложные показания и склонял свидетелей поступать так же.