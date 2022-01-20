РКН обвиняет «Медиазону» в публикации материалов без указания статуса запрещенных организаций

Роскомнадзор обвиняет интернет-издание «Медиазона*» в публикации материалов без указания статуса запрещенных организаций.

На «Медиазону*», признанную российскими властями иностранным агентом, составят сразу 12 протоколов, сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Регулятор утверждает, что не нашел нужную маркировку в шести материалах. В статьях упоминаются «Фонд борьбы с коррупцией*», штабы* политика Алексея Навального и движение «Сеть*». Российский суд признал все эти организации экстремистскими и запретил их деятельность. По словам юриста Чикова, Роскомнадзор составит протоколы как на само издание, так и его главного редактора Сергея Смирнова*, который тоже признан властями России иностранным агентом. Общая сумма штрафов может превысить 300 тысяч рублей.

Но журналисты «Медиазоны*» с претензиями регулятора не согласны: они говорят, что забыли поставить маркировку лишь один раз, но в других публикациях писали так, как требует закон.



В «Медиазоне*» предположили, что Роскомнадзору могла не понравится формулировка, которая используется в статьях. В ней указано, что организации признаны экстремистскими, но о запрете их деятельности ничего не говорится.

* Штабы Навального - экстремистская организация, запрещённая в России. "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом. Фонд борьбы с коррупцией - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России. Террористическое сообщество «Сеть» - террористическая организация, запрещённая в России. Сергей Смирнов - физлицо, признанное иностранным агентом.