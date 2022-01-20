Любовь Соболь заявила, что сотрудница «Навальный LIVE», ее соратница Ключникова передавала информацию спецслужбам

Любовь Соболь заявила, что сотрудница «Навальный LIVE», ее соратница Ольга Ключникова передавала информацию российским спецслужбам. Об этом Соболь рассказала в своем ютьюб-канале. В свою очередь, сама Ключникова назвала эти обвинения ложными. В своем твиттере она написала, что никогда не работала на силовиков и не собирается этого делать.