В Москве возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после откровенной фотосессии у мечети

Как сообщается на сайте столичного следственного комитета, поводом для расследования стало видео с фотосессией на фоне Московской соборной мечети на проспекте Мира.

Ранее блогер Мария Катанова рассказала в инстаграмме, что проезжая мимо заметила девушку, которая фотографировалась на фоне здания в нижнем белье и шубе. Она ее сняла, ролик попал в интернет. Катанова извинилась, пояснив, что не хотела задеть чувства верующих. Целью было как раз предотвратить эту волну хайпа, которая началась с фотосета обнаженных блогеров на фоне религиозных зданий.