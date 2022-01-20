«Молдовагаз» сумела вовремя погасить очередной платеж «Газпрому», перечислив аванс за январь. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Республики Андрея Спыну.

Компания в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Российский концерн предупредил, что в случае неуплаты готов прекратить поставки с 21 января. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему.