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17:32, 20 января 2022

ТЦ «Европолис» на проспекте Мира могут закрыть на 90 суток за нарушение антикоронавирусных мер

ТЦ «Европолис» на проспекте Мира могут закрыть на 90 суток за нарушение антикоронавирусных мер. Посетители и сотрудники торгового центра находились в помещении без масок. За такое нарушение ТЦ могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, а в случае нанесения вреда здоровью – на миллион рублей или же приостановить деятельности на срок до 90 суток.


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