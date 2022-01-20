ТЦ «Европолис» на проспекте Мира могут закрыть на 90 суток за нарушение антикоронавирусных мер. Посетители и сотрудники торгового центра находились в помещении без масок. За такое нарушение ТЦ могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, а в случае нанесения вреда здоровью – на миллион рублей или же приостановить деятельности на срок до 90 суток.
2022-01-20T17:32:56+03:00
2022-01-20T17:32:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 20 января 2022
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