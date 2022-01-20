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17:18, 20 января 2022

Прокуратура Франции обжаловала снятие обвинений с казахстанкого банкира и оппозиционера Аблязова

Ранее Аблязов добился прекращения судебного разбирательства в отношении него во Франции на основании истечения срока давности. Мухтар Аблязов — бывший руководитель казахстанского БТА Банка. Во время протестов он называл себя лидером оппозиции.


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