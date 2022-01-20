Американские конгрессмены, по данным прессы, предлагают ввести санкции против российских чиновников

Газета The Washington Post утверждает, что речь идет, в том числе, о пресс-секретаре президента Дмитрии Пескове, главе правительства Михаиле Мишустине и столичном мэре Сергее Собянине. Новый проект также предполагает ограничения против бизнесменов Романа Абрамовича, Игоря Сечина, Олега Дерипаски и других. Инициатива предполагает признание России спонсором терроризма и запрет на операции с ее госдолгом.
2022-01-20T17:06:22+03:00
2022-01-20T17:06:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:06, 20 января 2022
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