Американские конгрессмены, по данным прессы, предлагают ввести санкции против российских чиновников

Газета The Washington Post утверждает, что речь идет, в том числе, о пресс-секретаре президента Дмитрии Пескове, главе правительства Михаиле Мишустине и столичном мэре Сергее Собянине. Новый проект также предполагает ограничения против бизнесменов Романа Абрамовича, Игоря Сечина, Олега Дерипаски и других. Инициатива предполагает признание России спонсором терроризма и запрет на операции с ее госдолгом.