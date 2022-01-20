Republic сообщил, что Минюст признал издание иноагентом из-за продажи подписки посольствам и корпунктами СМИ

Republic* сообщил, что Минюст признал издание иноагентом из-за продажи подписки посольствам и корпунктами иностранных СМИ. Издание пишет, что сумма иностранного финансирования составила, по подсчетам Минюста, 178 500 рублей за два года.
2022-01-20T16:50:27+03:00
2022-01-20T16:50:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2968448-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:50, 20 января 2022
* Republic - СМИ, признанное иностранным агентом.
Загрузка комментариев...