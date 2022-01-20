Republic сообщил, что Минюст признал издание иноагентом из-за продажи подписки посольствам и корпунктами СМИ

Republic* сообщил, что Минюст признал издание иноагентом из-за продажи подписки посольствам и корпунктами иностранных СМИ. Издание пишет, что сумма иностранного финансирования составила, по подсчетам Минюста, 178 500 рублей за два года.

* Republic - СМИ, признанное иностранным агентом.