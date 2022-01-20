Крупнейшая криптобиржа Binance готова к диалогу с Центробанком

При необходимости биржа предоставит регулятору паспортные данные пользователей, передает РИА Новости. В Binance подчеркнули, что «очень серьезно относятся к своим обязательствам по соблюдению нормативных требований».

«Говоря об угрозе, связанной с нелегальной деятельности, хотим подчеркнуть, что Binance выходит за рамки отраслевых стандартов с целью выявления операций с криптовалютой, которые связаны с отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма с помощью упреждающих мер и сотрудничества с заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов. Мы активно блокируем пользователей из регионов, на которые распространяются санкции», — добавили в Binance.