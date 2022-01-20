РФПИ: Омикрон-штамм может стать предвестником конца пандемии коронавируса

Омикрон-штамм может стать предвестником конца пандемии коронавируса. «Мы надеемся, что «омикрон» станет своего рода началом конца пандемии. Но существуют риски прочих мутаций», – передает ТАСС слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.