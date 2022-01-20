РФПИ: Омикрон-штамм может стать предвестником конца пандемии коронавируса

Омикрон-штамм может стать предвестником конца пандемии коронавируса. «Мы надеемся, что «омикрон» станет своего рода началом конца пандемии. Но существуют риски прочих мутаций», – передает ТАСС слова главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
2022-01-20T16:30:09+03:00
2022-01-20T17:20:31+03:00
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16:30, 20 января 2022
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